İkitelli Çevre Oto Sanayi Sitesi'nde çıkan yangın söndürüldü

AA 1 Eylül 2021 Çarşamba 06:30 - Güncelleme: 1 Eylül 2021 Çarşamba 06:30

İkitelli Çevre Sanayi Sitesi'nde çıkan yangına, ilçe belediyelerinden gelen su tankları ile 61 araç ve 140 personelle müdahale eden İstanbul İtfaiyesi, yaklaşık 9 saatlik çalışmanın ardından kontrol altına aldı.

İtfaiye ekiplerinin yangına müdahale ettiği sırada yaşanan art arda patlamalarda bir metal parçasının bölgede bulunan itfaiye aracının ön camına saplandığı öğrenildi.

Tamamen kontrol altına alınan yangında, ekiplerin soğutma çalışmaları devam ediyor.

Yangının çıktığı sanayi sitesine gelen İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, yetkililerden bilgi aldı.

İmamoğlu, gazetecilere, 50'ye yakın iş yerinin zarar gördüğünün tahmin edildiğini belirterek, yangının kimyasal madde ağırlıklı olduğunu, bu nedenle itfaiye çalışanlarının yoğun bir mücadele verdiğini söyledi.

Yaralanan 1 iş yeri sahibinin hastaneye kaldırıldığını ifade eden İmamoğlu, 2 itfaiye görevlisinin de dumandan etkilendiğini, yangının büyük bir oranda kontrol altına alındığını, çalışmalarının devam ettiğini kaydetti.

