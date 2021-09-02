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İkitelli Çevre Sanayi Sitesi'ndeki yangında ağır yaralanan kişi kurtarılamadı

Başakşehir'deki İkitelli Çevre Sanayi Sitesi'nde önceki akşam çıkan yangında ağır yaralanarak hastaneye kaldırılan kişi hayatını kaybetti.

AA2 Eylül 2021 Perşembe 15:10 - Güncelleme: 2 Eylül 2021 Perşembe 15:11
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Ziya Gökalp Mahallesi'nde bulunan Çevre Sanayi Sitesi 11. Blok'ta başlayan ve büyüyerek 10. Blok'a da sıçrayan yangınla ilgili olay yeri incelemesi sürüyor.

Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemlerini sürdürürken yanan bazı iş yerlerinin sahipleri ve çalışanlar, olay yerindeki incelemeleri takip ediyor.

- "KOMŞUMUZUN ALEV TOPU ŞEKLİNDE SAĞA SOLA KOŞUŞTUĞUNU GÖRDÜM"

Yangın sırasında ağır yaralanarak Bağcılar Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan Siracettin Yılmaz'ın, yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadığı öğrenildi.

Sanayi sitesi çalışanlarından görgü tanığı Şahin Debkici, çalışırken dükkanın içerisinden dışarıda büyük bir alev gördüğünü söyledi.

Debkici, olay sonrası dışarı çıktığını belirterek, "Komşumuzun (Siracettin Yılmaz) alev topu şeklinde sağa sola koşuştuğunu gördüm. Arkasından biri hortumla su tutuyordu. 'Su tutma, su tutma' diye haykırdım. Ben bağırınca yukarıdakiler duymuş. Ben içeriden koştum örtüyü aldım, arkadaşa sarıldım. Benim dükkanın önünde, arabanın arka kısmında söndürdük." diye konuştu.

Yangına müdahale etmeye çalıştığını dile getiren Debkici, "Komşunun arabasına doğru alev gidiyordu, söndürmek için müdahale ettim." dedi.

- YANGIN ANI KAMERALARA YANSIDI

Bu arada yangının ilk çıkış anına ilişkin görüntüler, vatandaşlarca cep telefonu ile kaydedildi.

Kameralara yansıyan görüntülerde alevlerin çıktığı dükkana ekiplerin müdahalesi ve vatandaşların itfaiye ekiplerine seslenişi yer alıyor.

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