İkitelli Pik Dökümcüler Sanayi Sitesi'nde yangın
Başakşehir İkitelli Pik Dökümcüler Sanayi Sitesi'nde bulunan bir imalathanenin depo bölümünde yangın çıktı.
- İHA
Başakşehir İkitelli Pik Dökümcüler Sanayi Sitesi'nde bulunan bir imalathanenin depo bölümünde yangın çıktı. Yangına çok sayıda itfaiye ekibi müdahale ediyor.
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