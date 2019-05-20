İkitelli TEM yan yolda seyir halindeki ambulans aniden alev aldı
İkitelli TEM yan yolda seyir halindeki ambulans aniden alev aldı. Alevler içerisinde kalan ambulansa itfaiye ekipleri müdahale ederken, bölgede trafik yoğunluğu oluştu.
İkitelli TEM yan yolda seyir halindeki ambulans aniden alev aldı. Alevler içerisinde kalan ambulansa itfaiye ekipleri müdahale ederken, bölgede trafik yoğunluğu oluştu.
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