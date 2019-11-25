İkiyaka şehitleri rahmetle anıldı

Terör örgütü PKK, Doğu ve Güneydoğu’da Kürt halkına yönelik yaptığı sayısız katliamlardan biri 24 Kasım 1989’da Hakkari’nin Yüksekova ilçesi İkiyaka Köyü’nde yaşandı. Akşam karardığında İkiyaka Köyü yakınlarına sızan teröristler önce köy yakınlarında koyun otlatan Kemal Doğan, Mehmet Reşit Aykut, Abdurrahman Gezginci, Mehmet Kırbış ve Ekrem Boz’u yakaladı. Gecenin ilerleyen saatlerinde de köye yapılan bakında Aykut ailesinin evine roketatar ve el bombaları atıldı. Ev otomatik silahlarla tarandıktan sonra kadın ve çocuklar bir araya toplanıp üzerlerine ateş açılarak hunharca katledildi. İnsani duygulardan mahrum olan teröristler daha sonra Hüseyin Boz’a ait eve girerek kadın ve çocukları boğarak öldürdü.

BİR YAŞINA BASMAMIŞTI

Teröristlerin katlettiği Elif, daha bir yaşına bile girmemişti. Mustafa 2, Halime 4, Rıfat 3, Cebrail 5 yaşlarındaydı. PKK’lı teröristler, Aykut ve Boz ailelerinin yanı sıra katliam öncesi yakalayarak köy çevresinde bir arada tuttukları çobanları da soğuktan korunmak için başlarına sardıkları puşi ile boğarak öldürdü. O kanlı gecede çocuk, yaşlı, bebek, kadın demeden 28 sivil şehit edildi.

ACISI HEP TAZE KALDI

Aradan geçen 30 yıl şehitlerin acısını unutturamadı. İkiyaka halkı, her yıl olduğu gibi katliamın bu yıldönümünde de şehitlerini rahmetle andı. Yüksekova’daki Keremoğlu Camii´nde şehitleri için mevlit okutuldu. Yüksekova İlçe Müftüsü Şakir Şahin’in okuduğu Kur´an-ı Kerim’in ardından katliamda hayatlarını kaybedenler için dualar edildi. Hakkari Valisi ve Belediye Başkan Vekili İdris Akbıyık da İkiyakalılar’ı yalnız bırakmayarak, onların üzüntüsünü paylaştı.