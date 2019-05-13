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İkiyüzlü Belçika’nın aklına yeni geldi

Belçika, Özdemir Sabancı suikastının faillerinden DHKP-C’li firari terörist Fehriye Erdal’ı ‘en çok arananlar’ listesine aldığını duyurdu.

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Ancak Belçika’nın bulamıyoruz dediği Sabancı suikastının bir numaralı zanlılarından Erdal, önceki yıllarda Brüksel’de bir etkinlikte görüntülenmişti. 9 Ocak 1996’da işlenen cinayetin ardından geçen 23 yılda Belçika’nın üzerine düşeni yapmaması ise tepkilere neden oldu. 

GIYABINDA 15 YIL 

Belçika’da Fransızca yayın yapan Sudinfo.be haber sitesine göre, ‘en çok arananlar’ listesine aralarında Erdal’ın da bulunduğu iki yeni isim eklenerek listedeki kişi sayısı bin 846’ya yükseldi. Buna göre, gıyabında 15 yıl hapis cezası bulunan Erdal, Belçika Federal Polisi’nin Aktif Firari Arama Timi (FAST) tarafından aranacak. Oysa ki DHKP-C’li terörist Fehriye Erdal Avrupa Birliği’nin ve Belçika’nın başkenti Brüksel’de daha önce defalarca görüntülendi. 

AB’NİN TERÖR LİSTESİNDE 

Interpol ve Türk polisinin de aradığı ve 2006’dan bu yana Belçika’da da aranan Sabancı suikastı sanığı Erdal’ın Brüksel’de çekilen 51 saniyelik görüntüsünde, DHKP-C’li olduğu düşünülen diğer örgüt üyeleri ile birlikte, rahat bir şekilde bir araya geldiği ortaya çıkmıştı. Teröristlere kucak açan Belçika’nın, örgüt üyelerinin ülkelerinde ellerini kollarını sallayarak rahatça hareket etmesine ve terör örgütü etkinliklerine katılmasına rağmen bu kişileri bulamadığını öne sürmesi ise çıkan görüntülerle birlikte gerçeklikten uzak olduğunu bir kez daha ortaya koydu.

Haydarpaşa’da ortaya çıkan 1700 yıllık tarih havadan görüntülendi

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