İkiz annelerine ayda 300 lira destek 

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’nda konuşan Bakan Selçuk, “Çoklu Doğum Yardım Programı ile ikiz, üçüz gibi çoklu doğumla karşılaşan ihtiyaç sahibi ailelerimize yönelik 0-2 yaş aralığında çocuk başına aylık 150 lira ödeme yapacağız” dedi. Bu yardımın, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışmayı Teşvik Kanunu kapsamında yer alan ihtiyaç sahibi hanelerin çoklu doğum sonucu olan ve hayatta kalan 0-24 aylık her bir çocuğuna, Sağlık Bakanlığı’nın Çocukluk Dönemi Aşı Takviminde yer alan aşıların süresi içinde yaptırılması kaydıyla, aylık 150 lira olmak üzere yapılacağı öğrenildi. Bakan Selçuk ikinci yardım programı olarak ise ağır kronik hastalıklarla mücadele eden ihtiyaç sahibi ailelere yönelik ağır kronik hastalığı nedeniyle cihaza bağımlı olan hastalara 200 lira elektrik faturası desteği sağlayacaklarını bildirdi. Öte yandan “sosyal devlet” ilkesini hayata geçirdiklerini ifade eden Selçuk, “Son 16 yılda ihtiyaç sahibi vatandaşlarımıza yaklaşık 283 milyar lira tutarında sosyal yardım yaptık. 2018 yılı sonunda bu rakamın 43.4 milyar lira olacağını öngörüyoruz” ifadesini kullandı.