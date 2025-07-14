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İkiz şehitlerin babası: Allah hepsinden razı olsun

15 Temmuz darbe girişiminde Ankara'da şehit olan polis memuru ikizler Ahmet ve Mehmet'in babası Hacı Ali Oruç, evlatlarıyla gurur duyduğunu belirterek, 'Ne mutlu bana ki 2 evladı şehit vermişim. Devletimiz, cumhurbaşkanımız var olsun. Biz her zaman devletimizin yanındayız.' dedi.

IHA14 Temmuz 2025 Pazartesi 13:09 - Güncelleme:
İkiz şehitlerin babası: Allah hepsinden razı olsun
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15 Temmuz darbe girişimi sırasında Ankara'da şehit edilen polis memuru ikizler Ahmet ve Mehmet'in babası Hacı Ali Oruç, "Ne mutlu bana ki 2 evladı şehit vermişim. Rabbim bir daha böyle acılar yaşatmasın" dedi.

FETÖ'nün 15 Temmuz darbe girişimi sırasında, Ankara Gölbaşı'ndaki Özel Harekat Daire Başkanlığı'na F-16'larla düzenlenen saldırıda şehit olan polis memuru ikiz kardeşler Ahmet ve Mehmet Oruç'un merkez Yüreğir ilçesine bağlı Alihocalı Mahallesi'ndeki kabrinin Vali Yavuz Selim Köşger ile kent protokolü ziyaret etti. Burada aile yakınlarına başsağlığı dileyen protokol üyeleri, şehitlerin mezarlarına karanfil bırakıp, dua etti.

"HEDEFLENEN HADİSE ÜLKEYİ İÇ SAVAŞA GÖTÜRMEKTİ"

Çıkışta gazetecilere konuşan Vali Yavuz Selim Köşger, 15 Temmuz gecesi şehit düşenleri rahmet ve minnetle andığını ifade ederek, "O gün o cesareti şehitlerimiz ve bütün milletimiz o duruşu göstermeseydi bugün burada olmayabilirdik. Ortadoğu'da birçok ülkenin düştüğü durumu görüyoruz. O gün ki hedeflenen hadise ülkeyi iç savaşa götürmek ve ülkeyi Ortadoğu'ya çevirmek istiyorlardı. O gün milletimiz Cumhurbaşkanımızın önderliğinde belayı savuşturdu" diye konuştu.

"RABBİM BİR DAHA BÖYLE ACILAR YAŞATMASIN"

ikizler Ahmet ve Mehmet'in babası Hacı Ali Oruç ise evlatlarıyla gurur duyduğunu anlatarak, "Ne mutlu bana ki 2 evladı şehit vermişim. Devletimiz, cumhurbaşkanımız var olsun. Biz her zaman devletimizin yanındayız. Allah hepsinden razı olsun. Rabbim bir daha böyle acılar yaşatmasın" ifadelerini kullandı.

Daha sonra kent protokolü, Asri Mezarlığında şehit Halit Yaşar Mine ile Buruk Mezarlığı'nda şehit polis memuru Yunus Uğur'un kabirlerini ziyaret etti.

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