İklim değişikli ile mücadeleye Türkiye-AB ortaklığında ilk adım atıldı! 6 pilot ilde hayata geçirilecek

Türkiye'de iklim değişikliğinin neden olduğu tehditlere karşı şehirlerin dayanıklılığını güçlendirmek amacıyla mayısta başlatılan, "Türkiye'de Yerel İklim Eylemi için Avrupa Birliği (AB) Ortaklığı" projesi, 6 pilot ilde hayata geçirilecek.

AA muhabirinin Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP) yetkililerinden aldığı bilgiye göre, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı İklim Değişikliği Başkanlığı ve UNDP tarafından yürütülen proje için AB tarafından 22,2 milyon avro finansman sağlanacak.

Türkiye'de iklim değişikliğinin neden olduğu tehditlere karşı şehirlerin dayanıklılığını güçlendirmeyi hedefleyen ve beş yıl sürmesi planlanan proje kapsamında, artan sıcaklıklar ve orman yangını, sel ve kuraklık gibi iklim değişikliği kaynaklı tehlikelerle mücadele için yerel yönetimler desteklenecek.

Ayrıca UNDP ve İklim Değişikliği Başkanlığınca, yerel ortaklarla işbirliği yapılarak Türkiye'de bölgesel iklimden etkilenebilirlik ve risk analizleri hazırlanacak.

6 PİLOT BELEDİYEDE YEREL İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ EYLEM PLANLARI GELİŞTİRİLECEK



İklim risk analizine dayanarak, Antalya, Kahramanmaraş, Ordu, Elazığ, Isparta ve Kastamonu olarak seçilen 6 pilot belediyede, "Yerel İklim Değişikliği Eylem Planları" geliştirilecek.

Ayrıca yerel yönetimlerin iklim politikaları oluşturma süreçlerinde karar almalarını desteklemeye yönelik interaktif, çevrim içi araçlar üretilecek.

Kamu ve sivil toplum kuruluşlarına iklim riskleri ve sonuçları hakkında da eğitimler verilecek.

YEREL YÖNETİMLERE TOPLAM 14,7 MİLYON AVRO HİBE DAĞITILACAK



UNDP ve İklim Değişikliği Başkanlığı tarafından yürütülecek 7,5 milyon avro bütçeli projede, iklim değişikliğiyle mücadele planları için yerel yönetimlere toplam 14,7 milyon avro hibe dağıtılacak.

Hibeler, belediye binalarında enerji verimliliğinin artırılması, sel önleme altyapısının güçlendirilmesi, yağmur sularını toplama gibi yöntemlerle suyun korunması, yeşil alanların yaygınlaştırılması, aşırı hava olayları ve diğer tehlikeler hakkında erken uyarı sistemlerinin kurulması gibi faaliyetlerde kullanılacak.

Konuya ilişkin değerlendirmelerde bulunan UNDP Türkiye Mukim Temsilcisi Louisa Vinton, "Türkiye'de son birkaç yılda, iklim değişikliğinin orman yangını, sel ve kuraklık şeklindeki yıkıcı gerçekliği bizzat yaşandı. İşte bu nedenledir ki ülkenin her köşesini iklim etkilerine karşı hazırlamak ve riskleri azaltmak için ihtiyaç duyulan analiz, araç ve kaynaklar konusunda katkı sağlayacağımız için mutluluk duyuyoruz." ifadelerini kullandı.