İklim Değişikliği Başkanı Prof. Dr. Hasar: Türkiye Yeşil Sanayi Projesi'ni başlattık

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre, "Yeşil Sektör Yarışı: Net Sıfır için Sürdürülebilir ve Dirençli Geleceğin İnşası" başlığıyla düzenlenen toplantıya, Türkiye'nin yanı sıra Fransa, Norveç ve Yunanistan'ın da aralarında bulunduğu bazı ülkelerin temsilcileri, Avrupa Birliği (AB) ve OECD'nin üst düzey görevlileri ve akademisyenler katıldı.

Toplantıda, Türkiye'nin iklim değişikliğiyle mücadeleye yönelik çalışmalarını anlatan Prof. Dr. Hasar, net sıfır emisyon hedefi, enerji dönüşümü ve yeşil dönüşüm gibi konularda yürütülen çalışmalar hakkında bilgi verdi.

Üretim ve hizmetlerin ekolojik dengeyi koruyacak şekilde tasarlanmasına yönelik ülkeler arası farklılıklara değinen Prof. Dr. Halil Hasar, "İklim değişikliğine karşı cevabımızı gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerin arasındaki mesafeyi kapatarak şekillendirmeliyiz. Aksi halde dünyanın farklı bölgelerinde artan gerilimler iklim hedeflerimizi de etkileyecektir. Gelişmiş ülkeler değişime hemen ayak uydurabiliyorken gelişmekte olan ülkeler uyum sağlamakta sorunlar yaşıyor." ifadelerini kullandı.

"TÜRKİYE YEŞİL SANAYİ PROJESİ'Nİ BAŞLATTIK"

Gelişmekte olan ülkelerin yeşil dönüşüm için ihtiyaç duyulan teknolojilere ulaşmada mali desteğe ihtiyaç duyduklarına dikkat çeken Prof. Dr. Hasar, Türkiye'de, stratejik planlama ve düzenleyici çerçevelerden mali mekanizmalara ve piyasa temelli yaklaşımlara kadar farklı araçlardan yararlanılan politika çerçevesi geliştirildiğini ifade etti.

Bu mekanizmalar sayesinde yenilenebilir enerji üretim kapasitesinin son 10 yılda iki katına çıktığını ve gelecek 10 yılda bu kapasitenin dört kat arttırılmasının hedeflendiğini belirten Prof. Dr. Hasar, "Karbonsuzlaştırmayı geliştirmek, teknik yetenekleri ilerletmek ve ihracatta rekabetçiliği güvence altına almak için Türkiye Yeşil Sanayi Projesi'ni başlattık." dedi.

Prof. Dr. Hasar, Türkiye'nin sanayi sektörlerinin yeşil dönüşümünü kolaylaştırmak için "Türkiye Sanayi Karbonsuzlaştırma Yatırım Platformu" projesiyle iklim ve sürdürülebilir kalkınma hedeflerini destekleyerek karbon salınımını da azaltmayı hedeflediğini bildirdi.

Uluslararası finans akışlarının, Türkiye gibi azaltma potansiyeli olan ülkelere yönlendirilmesi gerektiğine değinen Hasar, "Karbon vergisi yerine Emisyon Ticaret Sistemi'ni daha adil bir yaklaşım olarak görüyoruz. Bu finansal akışların yönlendirilmesinde yeşil taksonomi yaklaşımının kullanılması iyi bir yöntemdir." değerlendirmesinde bulundu.