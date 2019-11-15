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İklim değişikliği gelecek  neslin sağlığına tehdit

Hava ve beslenme kalitesini giderek daha fazla etkileyen iklim değişikliğinin, çocukların sağlığı için yaşam boyu risk oluşturacağı öngörülüyor.

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Uluslararası tıp dergisi Lancet’in ‘Lancet Geri Sayım 2019 Raporu’na göre, gelecek neslin sağlığının korunması için enerji sektöründe dönüşüm ihtiyacı ortaya çıkıyor. Hava ve beslenme kalitesini giderek daha fazla etkileyen iklim değişikliğinin mevcut haliyle devam ettiği durumda, bugün doğan bir çocuğun 71 yaşında yaklaşık 4 derece ısınmış bir dünya ile karşılaşma riski bulunuyor. İklim değişikliğine bağlı olarak bulaşıcı hastalıklardaki artıştan en çok etkilenecek kesimin de çocuklar olacağı tahmin ediliyor. Artan emisyonlar sebebiyle kötüleşen hava kalitesi, 2016’da dünyada 2.9 milyon Türkiye’de ise 26 bin kişinin erken ölümüne sebep oldu.

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