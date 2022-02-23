İSTANBUL 8°C / 3°C
Parçalı bulutlu, güneşli
23 Şubat 2022 Çarşamba / 22 Recep 1443
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    13,6516
  • EURO
    15,4873
  • ALTIN
    832.497
  • BIST100
    2032.44
  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • İklim değişikliğiyle mücadelede yol gösterecek İklim Şurası Konya'da devam ediyor
Güncel

İklim değişikliğiyle mücadelede yol gösterecek İklim Şurası Konya'da devam ediyor

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığınca Konya'da düzenlenen İklim Şurası toplantılarla sürüyor.

AA23 Şubat 2022 Çarşamba 18:08 - Güncelleme: 23 Şubat 2022 Çarşamba 18:09
ABONE OL

Selçuklu Kongre Merkezi'nde 21 Şubat'ta Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'un açılış konuşması ve Gençlik Oturumu ile başlayan şuranın üçüncü gününde katılımcılar enerji, sanayi ve ulaştırma, tarım ve binalarda sera gazı azaltımı, yeşil finansman ve karbon fiyatlama, iklim değişikliğine uyum, yerel yönetimler, göç, adil geçiş, diğer sosyal politikalarla bilim ve teknoloji konularını ele aldı.

Şura kapsamında oluşturulan, farklı kurum ve kuruluşlardan yetkililerin, akademisyenlerin ve uzmanların bir araya geldiği 7 komisyon 3'er oturum yaptıktan sonra, bugüne kadar yapılan çalışmalarla ilgili değerlendirme raporları hazırladı.

Yarın yuvarlak masa toplantıları ve panellerde devam edecek şura, 25 Şubat'ta kapanış programıyla sona erecek.

  • Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı
  • İklim Şurası
  • fuar

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.