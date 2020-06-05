İkmal ihalesi yapıldı: Mithatpaşa Tünelleri yıl sonunda bitiyor

IHA 05 Haziran 2020 Cuma 09:54 - Güncelleme: 05 Haziran 2020 Cuma 09:54

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, Mithatpaşa Tünellerinin hayata geçmesiyle birlikte Zonguldak - Kilimli arasındaki 10.8 kilometrelik yolu 5.7 kilometreye, yolculuk süresini de 30 dakikadan 5 dakikaya düşürecek olan projeyi hızlandırmak amacıyla ikmal ihalesi gerçekleştirdi. Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Bakan Adil Karaismailoğlu, Kilimli ilçesinin gerek kömür madenlerinin varlığı, gerekse Filyos Limanı Projesi ile bağlantılı olması sebebiyle söz konusu yol projesinin hızlandırılarak hayata geçirilmesinin çok önemli olduğunu ifade etti.

"İvedi şekilde tamamlanması gerekiyor"

Yol yapım çalışmalarına 2011 yılında başlanmış olan Zonguldak - Kilimli Yolu projesinde bugüne kadar Aslankayası Tüneli ve Mithatpaşa T1 Tüneline ait imalatların tamamlandığını, çift tüp bin 546 metre uzunluğundaki Mithatpaşa T2 Tünelinin de yüzde 95’ inin kazı destek seviyesinde, yüzde 19’unun da nihai kaplama betonu seviyesinde bitirildiğini bildiren Bakan Karaismailoğlu, “Mevcut ihale bünyesinde tamamlanamayan imalatların gerek kent ihtiyaçlarının çözümlenmesi, gerekse imal edilen yapıların zarar görmemesi için ivedi şekilde tamamlanması gerekmektedir. Sayın Cumhurbaşkanımızın yakından takip ettiği ve bitirilmesini istediği Mithatpaşa Tünelleri inşaatının ikmal ihalesi 3 Haziran’da gerçekleştirilmiş olup, işin 2021 yılında bitirilmesi hedeflenmektedir” dedi.

"En iyi yatırımlara layık ülkemizi kalkındırmak, değerine değer katmak için durmak yok yola devam"

Türkiye’nin coğrafi yapısı itibariyle bazı yatırımlarının çok zaman aldığını ve meşakkatli olduğuna vurgu yapan Bakan Karaismailoğlu, bugüne kadar hiçbir zorluk karşısında yılmadıklarının, zor olanın üstüne çalışmalarının aralıksız bir şekilde eksiksiz tamamlanana kadar sürdüğünün altını çizerek, "Cumhurbaşkanımızın liderliğinde her alanda en iyi yatırımlara layık ülkemizi kalkındırmak, değerine değer katmak için Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı ailesi olarak durmak yok yola devam diyoruz” ifadelerini kullandı.