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Güncel

İkna çalışmaları sonucu 2 terörist daha teslim oldu

Terör örgütü PKK'da çözülme devam ediyor, 2 örgüt mensubu daha ikna yoluyla teslim oldu.

AA26 Şubat 2023 Pazar 02:38 - Güncelleme:
İkna çalışmaları sonucu 2 terörist daha teslim oldu
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İçişleri Bakanlığı, 2 terör örgütü mensubunun ikna yoluyla teslim olduğunu bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, İçişleri Bakanlığı koordinasyonunda Jandarma Genel Komutanlığı ve Emniyet Genel Müdürlüğünce yürütülen ikna çalışmaları sonucunda bugün PKK'dan kaçan 2 terör örgütü mensubu daha güvenlik güçlerine teslim oldu.

Teslim olan örgüt mensuplarının 2015 yılında terör örgütüne katıldıkları, Irak ve Suriye'de faaliyet yürüttükleri tespit edildi.

Bu yıl içinde ikna yoluyla teslim olan terörist sayısı 9'a yükseldi.

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