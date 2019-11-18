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İkna konsepti 214 genci terörün pençesinden kurtardı

İçişleri Bakanlığı, büyük başarıyla sürdürdüğü terörle mücadelede yeni bir konsepti uygulamaya koydu.

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Yeni konseptle, Türkiye genelinde yürüttüğü çalışmalarla 214 gencin terör örgütü PKK’dan kurtarılmasını sağladı. Çalışmalar öncelikle PKK’lı teröristlerin, küçük yaşlarda kandırarak örgüte kattığı gençlerin, aileleriyle iletişime geçmesiyle başlıyor. 

SUÇ YOKSA CEZA YOK

Ailelerin de yardım talebi üzerine TEM Şube polisleri devreye giriyor. Polisler, ailelerle istedikleri yerde görüşüp, onlara çocuklarının Türkiye’de suça karışmadıkları sürece ceza verilmeyeceğini, teslim olmaları halinde ifadeleri alınıp, soruşturma geçirdikten sonra hayatlarına özgür bir şekilde devam edeceğini anlatıyor. Aileler de bu bilgileri, çocuklarıyla paylaşıyor. Sabırlı ve titizlikle yürütülen diyalog sürecinde, bir süre sonra örgüt üyesi gençlerin bu kez polisle temas kurması sağlanıyor. Ailesi ve polisin ikna çalışmaları sonuç verdiğinde, örgütten kaçabilen gençler, güvenlik güçlerine teslim oluyor. Önce aileleriyle buluşmalarına izin verilen örgüt üyeleri, mahkeme süreçleri tamamlandıktan sonra ise normal hayatlarına devam ediyor. 

Sosyal medyadaki provokatörün yeni görüntüleri ortaya çıktı

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