İkna sonucu teslim olan YPG/PKK'lı teröriste ceza verilmedi

AA 04 Mart 2020 Çarşamba 17:27 - Güncelleme: 04 Mart 2020 Çarşamba 17:27

Hatay 2. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya tutuklu sanık V.İ. (21) cezaevinden Ses ve Görüntülü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı. Sanığın avukatı ve ailesi salonda hazır bulundu.

Cumhuriyet savcısı esasa ilişkin mütalaasında, sanığın güvenlik güçlerine kendiliğinden teslim olduğunu, bu kapsamda etkin pişmanlık kapsamında örgüte ilişkin beyan ve teşhislerde bulunduğu, ayrıca güvenlik güçlerine örgütün çökertilmesine yönelik yardımcı olduğu gerekçesiyle tahliyesini istedi.

Sanık V.İ. de suçsuz olduğunu belirtip beraatini istedi.

Mahkeme heyeti de sanığa etkin pişmanlık hükümleri gereği ceza verilmesine yer olmadığına karar verip sanığın tahliyesine hükmetti.