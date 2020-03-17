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Güncel

İkna yoluyla teslim olan teröristlerin sayısı 63'e yükseldi

Ağrı Emniyet İstihbarat ve Terörle Mücadele (TEM) Şube Müdürlüklerinin ikna çalışmaları neticesinde; 2010 yılında terör örgütüne katılan Tolhildan Azat kod adlı Ramazan Güçer, güvenlik güçlerine teslim oldu.

İHA17 Mart 2020 Salı 10:47 - Güncelleme: 17 Mart 2020 Salı 10:57
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İçişleri Bakanlığı, Emniyet ve Jandarma birimlerinin ailelerin de desteğiyle yürüttüğü ikna çalışması sonucunda, bölücü terör örgütünde çözülmelerin devam etiğini bildirdi. Bakanlık son açıklamasında, "Bu kapsamda Ağrı Emniyet İstihbarat ve TEM Şube Müdürlüklerinin ikna çalışmaları neticesinde; 2010 yılında terör örgütüne katılan Tolhildan Azat kod adlı Ramazan Güçer güvenlik güçlerine teslim olmuştur. Böylelikle bu yıl sadece ikna yoluyla teslim olanların sayısı 63’e yükselmiştir" ifadelerine yer verdi.

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