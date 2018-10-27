İl Jandarma Komutanlığı ekipleri ormanlık alana ekilmiş 3 bin 136 kök Hint keneviri ele geçirdi

Kastamonu'da, jandarma ekiplerinin düzenlediği operasyonda 3 bin 136 kök Hint keneviri ele geçirildi.

Kastamonu İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, yapılan çalışma sonucu Devrekani ilçesine bağlı Erenler köyü Soğuk Mahallesi'ndeki ormanlık alana ekilmiş 3 bin 136 kök Hint keneviri tespit etti. Bölgeden toplanan kenevirler yakılarak imha edildi.

Jandarma ekipleri, keneviri eken kişi ya da kişileri bulmak için geniş çaplı soruşturma başlattı.