İl Jandarma Komutanlığı ekipleri ormanlık alana ekilmiş 3 bin 136 kök Hint keneviri ele geçirdi
Kastamonu'da, jandarma ekiplerinin düzenlediği operasyonda 3 bin 136 kök Hint keneviri ele geçirildi.
- AA
Kastamonu'da, jandarma ekiplerinin düzenlediği operasyonda 3 bin 136 kök Hint keneviri ele geçirildi.
Kastamonu İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, yapılan çalışma sonucu Devrekani ilçesine bağlı Erenler köyü Soğuk Mahallesi'ndeki ormanlık alana ekilmiş 3 bin 136 kök Hint keneviri tespit etti. Bölgeden toplanan kenevirler yakılarak imha edildi.
Jandarma ekipleri, keneviri eken kişi ya da kişileri bulmak için geniş çaplı soruşturma başlattı.
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