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İl Milli Eğitim Müdürü'nden özel eğitim merkezine 'eskiyen bayrak' tepkisi

Kayseri Milli Eğitimi Müdürü Celalettin Ekinci, kentteki özel bir eğitim merkezine eskiyen ve rengi solmuş Türk bayrağı asılmasına tepki gösterdi. Bayrak, kısa sürede yenisiyle değiştirildi.

DHA06 Kasım 2020 Cuma 16:59 - Güncelleme: 06 Kasım 2020 Cuma 17:01
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İl Milli Eğitim Müdürü Celalettin Ekinci, İl Sağlık Müdürü Ali Ramazan Benli ile birlikte Kocasinan ilçesindeki özel eğitim kurumları ve rehabilitasyon merkezlerinde sosyal mesafe ve maske denetimi yaptı. Ekinci, Sahabiye Mahallesi'ndeki Bengisu Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi'ni ziyaret ederken, okulun dışına asılan Türk bayrağının eskiyip, renginin solduğunu gördü. Bunun üzerine okul yetkilisini yanına çağıran Ekinci, "Ben solmuş ve kirli bayrağın mazeretini kabul etmem. Bayrak direğinin, bayrağın haline bak. Bu bayrak bizim bayrağımız. Acilen bu bayrağı değiştirin ve bayrak direğini boyatın" dedi.

İl Milli Eğitim Müdürü'nün tepkisi üzerine eskiyen bayrak, görevliler tarafından yenisiyle değiştirildi.

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