İlaç istismarı yapan 40 şüpheli gözaltına alındı

AA 22 Şubat 2022 Salı 14:57 - Güncelleme: 22 Şubat 2022 Salı 14:57

Emniyet yetkililerinden alınan bilgiye göre, Ankara Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı ile yürüttüğü koordineli çalışmayla, Ankara ve civar illerde bazı kişilerin, nitelikli dolandırıcılık faaliyetinde bulunduğunu tespit etti. Yaklaşık 6 ay süren teknik ve fiziki takibin ardından kimlikleri tespit edilen 40 şüphelinin, "ilaç istismarı yaparak haksız kazanç sağladığını" belirleyen ekipler, operasyon başlattı. "Tampon" adı verilen operasyonda, şüphelilerden 15'i Ankara'da, 25'i ise çevre illerde yakalanarak gözaltına alındı.

ŞÜPHELİLERİN ARASINDA KAMU GÖREVLİSİ DE VAR

Elde edilen deliller ışığında, aralarında bir kamu görevlisinin de bulunduğu şüphelilerden 34'ünün hemofili hastası olduğu ve ilaç bedellerinin devlet tarafından karşılanmasını istismar ettikleri tespit edildi. Bu kişilerin, kendi kullanmaları için reçete edilen ilaçlar ile ihtiyaçları olmadığı halde fazladan yazdırdıkları ilaçları, para karşılığında sattıkları, maddi menfaat sağladıkları belirlendi. İlaç simsarı ve fason ilaç şirketi çalışanı ya da sahibi olan şüphelilerden 6'sının ise Hemofili hastalarıyla irtibat kurarak, ilaçları topladıkları, daha fazla ilaç satılmasını sağlayarak firmalarına kazanç sağladıkları tespit edildi.

İL İL GEZEREK İLAÇ TOPLADI

Şüphelilerden M.D ve İ.Y.P'nin, il il gezerek, şebeke ile iş birliği yapan hemofili hastalarından ilaç toplayıp, para verdiği belirlendi. Bir başka hemofili hastası şüphelinin ise Ankara'da daha fazla ilaç yazdıramayınca farklı illerdeki hastanelere müracaat ettiği tespit edildi. Aralarında bir kamu görevlisi de bulunan şüphelilerden bazılarının, geçmişte benzer suçtan kayıtlarının olduğu öğrenildi. Yapılan çalışmalar sonucunda, fazla yazılan ve hastalar tarafından kullanılmayan ilaçlar nedeniyle 13 milyon lira kamu zararı oluştuğu belirlendi. Gözaltına alınan şüphelilerin emniyette ifadelerinin alınmaya başlandığı, tespit edilecek yeni şüphelilerle birlikte operasyonun genişletilerek sürdürüleceği öğrenildi.