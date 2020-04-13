İlaçlama makinesine kapılan 9 yaşındaki çocuk öldü

IHA 13 Nisan 2020 Pazartesi 12:21 - Güncelleme: 13 Nisan 2020 Pazartesi 12:21

İlçeye bağlı İğde Mahallesinde çiftçilik yapan Burak Kodaz, tarlasını ilaçlamak üzere hazırladığı makineyi denemek istedi. Baba Kodaz, evin önündeki boş alanda traktöre bağladığı makineyi çalıştırdı. Bu sırada 9 yaşındaki oğlu Kağan Dursun Kodaz, elini makine ile traktör arasındaki hızla dönen şafta kaptırdı. Ağır yaralanan çocuk, babası tarafından otomobille Elbistan Devlet Hastanesine götürüldü. Hastaneye geldiğinde kalbi duran Kağan Dursun Kodaz’a acil serviste müdahalede bulunuldu. Kalbi tekrar çalıştırılan küçük çocuk, durumunun ağır olması nedeniyle ambulansla Kahramanmaraş Necip Fazıl Şehir Hastanesine sevk edildi. Burada doktorların tüm çabasına küçük çocuk, yaşamını yitirdi.