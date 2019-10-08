İlber Ortaylı'dan İstanbul çağrısı: Bunun değişmesi lazım

Macaristan'ın başkenti Budapeşte'de, Türkiye'nin Budapeşte Büyükelçiliği, Yunus Emre Enstitüsü ve Gül Baba Miras Koruma Vakfı tarafından düzenlenen etkinlikte, Ortaylı'nın, Macarcaya tercüme edilen "İstanbul'dan Sayfalar" isimli kitabı tanıtıldı.

Macaristan'ın eski Ankara Büyükelçisi Janos Hovari'nin moderatörlüğünde gerçekleşen programda konuşan Ortaylı, İstanbul'un sürekli olumsuz yönde değiştiğini ve bunun kendisini çok üzdüğünü, İstanbul'daki yapıların bir çoğunun yıkılması gerektiğini kaydetti.

Ortaylı, kentte yeni yeşil alanların açılması gerektiğini, aksi takdirde İstanbul'un yaşanmaz bir kent durumunda olacağını söyledi.

İstanbul'un, Türkiye'nin ekonomik anlamda başkenti durumunda olmasının doğru olmadığını belirten ve sanayinin Anadolu kentlerine yayılması gerektiğine dikkati çeken Ortaylı, "İstanbul, Türkiye'nin ekonomik başkentidir, bu doğrudur ama bunun değişmesi lazım. İstanbul'un, bütün Türkiye'nin başlıca ekonomik ve endüstri merkezi olmaktan çıkması lazım." değerlendirmesinde bulundu.

Ortaylı, "1983'teki İstanbul maalesef 1953'teki İstanbul değildi, medeniyeti değişmişti. İstanbullu diye insanlar vardı ama sur içi İstanbul yok artık. Onlar bir yerlere gitti ve onların yerine başka birileri geldi ve ben onların yaşayışlarından çok memnun değilim.'' diye konuştu.

Türkiye ve Macaristan ilişkilerine de değinen Ortaylı, Atatürk'ün Hungaroloji bölümünü kurduğunu, büyük Macar ailelerini Türkiye'ye davet ettiğini, Macaristan'a çok sayıda öğrenci yolladığını ve Ankara'nın başkent olduğu dönemde Macar bilim insanlarının, kentin gelişimine ciddi katkıda bulunduğunu ifade etti.

Etkinlikte konuşan Türkiye'nin Budapeşte Büyükelçisi Ahmet Akif Oktay ise ''Tarihçilerin kutbu'' olarak bilinen ünlü tarihçi Halil İnalcık'ın vefatından sonra Ortaylı'nın onun yerini aldığını ve eserlerinin büyük saygı gördüğünü dile getirdi.

Ortaylı'nın, Macarcaya çevirisi yapılan "İstanbul'dan Sayfalar" isimli kitabını keyifle okuduğunu da kaydeden Oktay, kitapta, eski İstanbul'un mimarisi, halkının yaşam tarzı, ekonomisi ve farklı bir çok konuda çok güzel kesitler bulunduğunu aktardı.