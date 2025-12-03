İSTANBUL 16°C / 7°C
Güncel

Maltepe Belediyesi işçilerinin, ikramiyelerinin ve eğitim ücretlerinin verilmediği gerekçesiyle iş bırakması sonucu cadde ve sokaklarda oluşan çöp yığınlarına ilçe sakinleri tepki gösterdi. Bir vatandaş yaptığı açıklamada, 'Böyle rezillik olmaz, herkes görüyor. Şu rezilliğe bak, kimse bunu kabul etmez ki. İstanbul'un eski hali vardı, o haline döndü' dedi.

AA3 Aralık 2025 Çarşamba 18:18 - Güncelleme:
Maltepe Belediyesi iştiraklerinden MATAŞ AŞ'ye bağlı çalışan yaklaşık 2 bin işçinin, ekim ayında ödenmesi gereken ikramiyelerinin ve eğitim ücretlerinin verilmediği gerekçesiyle İş Kanunu'nun 34. maddesine dayanarak, 1 Aralık'tan itibaren "çalışmaktan kaçınma" hakkını kullanması nedeniyle ilçede çöpler toplanmadı.

Bu nedenle birçok cadde ve sokakta bulunan konteynerler ile çevresinde çöp yığınları oluştu.

Durumdan şikayetçi olan ilçe sakinleri, çöplerin toplanmamasına tepki gösterdi.

"İSTANBUL'UN ESKİ HALİ VARDI, O HALİNE DÖNDÜ"

Maltepe'de yaşayan Emine Alkan, yaptığı açıklamada, belediyenin çöpleri alması gerektiğini belirterek, "Böyle rezillik olmaz, herkes görüyor. Şu rezilliğe bak, kimse bunu kabul etmez ki. İstanbul'un eski hali vardı, o haline döndü. Sokaklar çöp dolardı önceden, tertemiz sokaklar ne rezilliğe geldi." diye konuştu.

Bu durumdan şikayetçi olduğunu dile getiren Alkan, "Yaprak Sokak var, çöp dolu orası. Tam evin karşısında. Ben camı açtım mı koku eve giriyor, rahatsız oluyorum, istemiyorum ben onu. Elimden gelse ben kaldıracağım bunları da nereye kaldırıp atayım?" ifadelerini kullandı.

Ali isimli ilçe sakini ise çöplerin 1 haftadır bu şekilde durduğunu, bundan 6 ay önce de aynı durumun yaşandığını kaydederek, "Ödemeleri mi yapılmıyor, maaşlarda kesinti mi yapıyorlar bilmiyorum. Ondan dolayı böyle. Evler, iş yerleri pislik içerisinde, kokuyor her taraf. Bir an önce çözsünler bunu. Herkes pislik içinde oturuyor. Mahalle, cadde pislik içerisinde. Bu şekilde rahatsızız." şeklinde konuştu.

Osman isimli ilçe sakini de "Hastalıktır, çoluk çocuk hasta oluyor. Bir an önce işçilerin hakkını versinler, anlaşsınlar, bu işe son versinler." dedi.

