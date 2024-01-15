İldeki tek CHP'li belediye başkanıydı... İstifa ettiğini duyurdu

Partilerin seçim hazırlıkları sürerken, CHP'de birçok ilde aday krizi yaşanıyor. Bir isim daha partiden istifa ettiğini duyurdu.

Trabzon'daki tek Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) belediyesi olan Beşikdüzü'nde Ramis Uzun 31 Mart'ta yapılacak yerel seçimlerde Cahit Erdem'in aday gösterilmesi sebebiyle partisinden istifa ettiğini açıkladı.

Uzun açıklamasında şu ifadeleri kullandı;

HALKIMIZA BÜYÜK SAYGISIZLIK

Taraflı il ve ilçe örgütümüzün dayatması ile ön seçime dahi gidilmeden ve kamuoyu araştırması yapılmadan yapılan atama kabul edilebilir değildir. Üyelerimize ve halkımıza yapılan en büyük saygısızlıktır. Şahsıma ön seçim yapılacak dediler de girmedim mi? Ön seçimden çıkacak aday adayı ile senin aranda kamuoyu araştırması yapılacak dediler de hayır mı dedim?

ŞAHSIMA VE HALKIMIZA KOMPLO KURULDU

Bunların hiçbiri yapılmadan üyelerimizin sadece yüzde 35 ile seçilen geri kalanının kabul etmediği kişi çeşitli hileler ile aday ilan edilmiştir. Bu durum kabul edilebilir değildir. Üyelerimize haksızlık edilmiştir. Şahsıma ve halkımıza kurulan bir komplodur. Kabul edilemez. Şahsıma, üyelerimize ve halkımıza yapılan bu komployu kınıyor, üyesi olmaktan onur duyduğum Cumhuriyet Halk Partisi'nden istifa ediyorum