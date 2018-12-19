Bahçeli: Sn Erdoğan ile gerçekleştirilen görüşme sağlam ve sağlıklı bir zeminde gelişmiştir
MHP Genel Başkan Devlet Bahçeli, 'Geçtiğimiz çarşamba günü sayın cumhurbaşkanı ile gerçekleştirilen görüşme sağlam ve sağlıklı bir zeminde gelişmiştir' dedi
MHP Genel Başkan Devlet Bahçeli, "Liderler seviyesinde önümüzdeki günlerde bir görüşme ihtiyacı bize göre yoktur. Sayın Cumhurbaşkanının uzlaşı zeminindeki her türlü tasarrufuna saygılıyız" dedi.
MHP lideri Bahçeli, bir açıklama yaparak, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüşme yapacakları iddiaları üzerine konuştu.
Bahçeli, "Geçtiğimiz çarşamba günü sayın cumhurbaşkanı ile gerçekleştirilen görüşme sağlam ve sağlıklı bir zeminde gelişmiştir. Liderler seviyesinde önümüzdeki günlerde bir görüşme ihtiyacı bize göre yoktur. Sayın Cumhurbaşkanının uzlaşı zeminindeki her türlü tasarrufuna saygılıyız" dedi.
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