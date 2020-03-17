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İletişi Başkanı Altun'dan OHAL açıklaması

İletişim Başkanı Altun: 'OHAL ilan edileceği, sokağa çıkma yasağı uygulanacağı, seyahat kısıtlaması getirileceği söylentileri gerçeği yansıtmıyor.'

17 Mart 2020 Salı 17:38 - Güncelleme: 17 Mart 2020 Salı 17:41
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