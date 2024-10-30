İletişim Başkanı Altun: 250'yi aşkın İsrail dezenformasyonunu tespit ettik

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, İletişim Başkanlığı Konferans Salonu'nda "The Lies of Israel" lansmanı ve panelinde açıklamalarda bulundu.

İletişim Başkanı Fahrettin Altun'un açıklamalarından satır başları şöyle;

* İsrail, 2. Dünya Savaşı'nın hemen ardından Filistin'in çevresindeki işgal faaliyetlerinde korku ve şiddet, terör metodunu uyguladı ve buna devam ediyor. Tarih bize bu hakikati bize açık ve net bir şekilde gösteriyor.

* İsrail'in Filistin'i işgali tarihin en uzun süren terör süreçlerinden biridir.

* Şiddetin kaynağı ne İran politikası ne de Hamas'tır. Şiddetin kaynağı İsrail'dir.

* İsrail'in bölgede hiçbir sınır tanımayan vahşeti, hâlihazırdaki uluslararası gerginlikleri daha da büyütme riski taşımaktadır.

* İsrail'in tarihinde değişen tek şey, İsrail'in saldırganlığının boyutundaki artıştır. İsrail, Gazze'deki soykırımı gerçekten aymaz bir şekilde bütün Orta Doğu bölgesine yaymaya çalışıyor.

* Gerek bölgesel seviyede gerekse küresel seviyede İsrail'i durdurmak için çok daha yoğun bir mesai harcamak çok daha önemli hale gelmiş durumda.

* Türkiye olarak, İsrail ile ilgili bazı gerçekleri uluslararası toplum nezdinde açıkça dile getirmekten asla çekinmedik.

İsrail, çok açık ve net her şeyden önce istilacı ve işgalci bir yapıdır.

* İsrail son bir yıldır geleceği hesaba katmadan, gelecekte kendini daha zor duruma sokacak bir nefretle Filistin'e insanlık tarihinin en acımasız saldırılarını yapıyor. Açık bir soykırım uyguluyor.

* Dünya ne der demiyoruz. Vicdanın sesi olarak Cumhurbaşkanımızın liderliğinde açık ve net bir şekilde bu soykırıma ses çıkartıyoruz.

* Açık yüreklilikle söyleyebilirim ki Türkiye, İsrail'in Gazze'de uyguladığı soykırıma karşı siyasetten ekonomiye, aklınıza gelebilecek her alanda en sert tepkiyi gösteriyor.

* Yıllar sonra bize, "İsrail soykırım yaparken, siz ne yapıyordunuz?" sorusuna yüzümüz yere eğilmeden her alanda İsrail'in soykırımına karşı çıkıyorduk diyeceğiz.