İletişim Başkanı Altun: Azerbaycan'ın yanında olmaya devam edeceğiz

30 Eylül 2020 Çarşamba 09:42 - Güncelleme: 30 Eylül 2020 Çarşamba 09:42

İletişim Başkanı Altun, sosyal medya hesabı üzerinden Türkiye'nin ABD başkanlık seçimlerinde seçim malzemesi yapılmasını eleştirdiği İngilizce bir mesaj yayımladı. Altun, ABD'li siyasetçileri yapıcı olmaya çağırdı.

"Türkiye-ABD ilişkilerinin başkanlık seçimi sürecinde kullanılması rahatsızlık verici. Özellikle NATO müttefiki olan ülkeler bu tür meselelerde karşı karşıya gelmekten kaçınmalıdır. Türkiye'ye yönelik böyle davranışlar, Azerbaycanlı kardeşlerimizin yanında durmamıza engel olmayacaktır. Türkiye'nin pozisyonunun uluslararası hukuka uygun olmasına rağmen bazı ABD’li siyasetçiler, bölgedeki gerilimi ülkelerindeki seçim için Ermeni lobilerinden destek almak maksadıyla kullanıyorlar."

Altun, Türkiye'nin bölgede barış ve istikrar istediğini vurgulayarak, "Bu yüzden Azerbaycan'ın yanında olmaya devam edeceğiz." dedi.