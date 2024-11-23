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İletişim Başkanı Altun: Bu çağda, “Dijital terörizm” artık bir millî güvenlik meselesi

'İzzet Keribar Fotoğraf Sergisi'ne ilişkin paylaşım yapan Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, 'dijital terörizmin' artık milli güvenlik meselesi olduğunu belirtti. Altun, 'Bu konuda her bir kurum, medya ve bireyin sorumluluk alması elzemdir.' dedi.

AA23 Kasım 2024 Cumartesi 12:30 - Güncelleme:
İletişim Başkanı Altun: Bu çağda, “Dijital terörizm” artık bir millî güvenlik meselesi
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Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Altun, sosyal medya hesabındaki açıklamasında, dün önemli bir etkinliğe imza atıldığını ve "İzzet Keribar Fotoğraf Sergisi" ve "Analogdan Dijitale Fotoğrafın Yolculuğu Sempozyumu" başlıklı bir sempozyum düzenlendiğini belirtti.

Sempozyumun ardından İzzet Keribar'ın fotoğraf yolcuğunu konu edinen bir belgeselin gösteriminin yapıldığını aktaran Altun, "analogdan dijitale yolculuk" kavramının, sunduğu fırsatların yanı sıra krizleri de beraberinde getirdiğini vurguladı.

Dijital dönüşüm çağında, İletişim Başkanlığı olarak en büyük mücadelelerini "hakikat krizine" karşı verdiklerini belirten Altun, "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın vizyonu doğrultusunda yürüttüğümüz bu 'hakikat mücadelesi', ülkemizi bağımlılık düzenine mahkum etmek isteyenlere karşı kararlılığımızın bir göstergesidir." ifadesini kullandı.

Fahrettin Altun, şunları kaydetti:

"Bu çağda, 'dijital terörizm' artık bir milli güvenlik meselesidir. Bu konuda her bir kurum, medya ve bireyin sorumluluk alması elzemdir.

Elinde fotoğraf makinesiyle 70'ten fazla ülke gezen ama en çok memleketini, Türkiye'yi seven, 'ülkem için ne yapabilirim' diye çırpınan usta fotoğraf sanatçısı İzzet Keribar, bu duruşuyla bize çok büyük dersler vermektedir. Bu vesileyle sempozyumun, serginin ve belgeselin hazırlanmasında emeği geçen ve katılım gösteren herkese teşekkürlerimi sunuyorum."

  • milli güvenlik
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