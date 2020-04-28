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İletişim Başkanı Altun: Bu karanlık günleri dayanışmayla geride bırakacağız

İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Türk halkının ABD'ye armağanını taşıyan uçağın bugün sabah saatlerinde Türkiye'den yola çıktığını belirterek 'Bu karanlık günleri uluslararası dayanışma ve iş birliği ile geride bırakacağız.' ifadelerini kullandı.

AA28 Nisan 2020 Salı 16:36 - Güncelleme: 28 Nisan 2020 Salı 16:36
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Altun, Twitter hesabından, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınından en çok etkilenen ülkelerden biri olan ABD'ye Türkiye'nin tıbbi malzeme yardımına ilişkin İngilizce paylaşımda bulundu.

Altun, paylaşımında, "Bu zor günlerde, dostlarımız ve müttefiklerimiz ile dayanışma içinde olmaya devam ediyoruz. Türk halkının ABD'ye armağanını taşıyan uçak bugün sabah saatlerinde Türkiye'den yola çıktı. Bu karanlık günleri uluslararası dayanışma ve iş birliği ile geride bırakacağız." değerlendirmesinde bulundu.

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