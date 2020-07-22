İletişim Başkanı Altun: Bu millet hep bağımsızlık ve demokrasi için mücadele etti

22 Temmuz 2020 Çarşamba 11:10 - Güncelleme: 22 Temmuz 2020 Çarşamba 11:21

İletişim Başkanı Fahrettin Altun, İletişim Başkanlığının düzenlediği “Basın Mensuplarının Haklarının İyileştirilmesi Çalıştayı”nın açılış konuşmasını yapıyor.

İŞTE İLETİŞİM BAŞKANI ALTUN'UN KONUŞMALARINDAN SATIR BAŞLARI;



* Bu millet hep bağımsızlık ve demokrasi için mücadele etti

* FETÖ ile millet adına görülecek bir hesabımız var

* Örgütü yok etmeden hiçbirimize rahat yüzü yoktur

* Terör örgütleriyle mücadelemizi kimse görmezden gelemez

* Artık kuklalarla değil kuklacılarla mücadele ediyoruz

* Basın sektörünün sorunlarını beraber değerlendireceğiz

* İletişim Başkanlığı olarak 15 Temmuz’un tarihsel ve toplumsal önemini, alçak FETÖ’nün gerçek yüzünü ortaya koymayı en önemli vazifelerimizden biri addediyoruz. Bu amaçla iki yıldır 15 Temmuz etkinliklerinin koordinasyonunu sağlamaya çalışıyoruz.

* Mücadelemiz hakikatten başka bir şey değil

* Başkanlığımız Türkiye'ye yönelik haksız ithamlara, kara propaganda kampanyalarına karşı haklı ve güçlü ülkemizin gür sesi olmak gibi bir misyon üstlenmiş durumdadır

* Türkiye markasını güçlendirmek; devlet-millet arasındaki iletişimi daha sağlıklı bir hale getirmek, basın sektörüne kamu adına katkıda bulunmak, devletimizin kurumsal kimliği ve kurumlar arasındaki söylem birliğini tesis etmek için yola çıktık