İletişim Başkanı Altun: Bu millet hep bağımsızlık ve demokrasi için mücadele etti

İletişim Başkanı Fahrettin Altun, İletişim Başkanlığının düzenlediği “Basın Mensuplarının Haklarının İyileştirilmesi Çalıştayı”nın açılış konuşmasını yapıyor.
İŞTE İLETİŞİM BAŞKANI ALTUN'UN KONUŞMALARINDAN SATIR BAŞLARI;
* Bu millet hep bağımsızlık ve demokrasi için mücadele etti
* FETÖ ile millet adına görülecek bir hesabımız var
* Örgütü yok etmeden hiçbirimize rahat yüzü yoktur
* Terör örgütleriyle mücadelemizi kimse görmezden gelemez
* Artık kuklalarla değil kuklacılarla mücadele ediyoruz
* Basın sektörünün sorunlarını beraber değerlendireceğiz
* İletişim Başkanlığı olarak 15 Temmuz’un tarihsel ve toplumsal önemini, alçak FETÖ’nün gerçek yüzünü ortaya koymayı en önemli vazifelerimizden biri addediyoruz. Bu amaçla iki yıldır 15 Temmuz etkinliklerinin koordinasyonunu sağlamaya çalışıyoruz.
* Mücadelemiz hakikatten başka bir şey değil
* Başkanlığımız Türkiye'ye yönelik haksız ithamlara, kara propaganda kampanyalarına karşı haklı ve güçlü ülkemizin gür sesi olmak gibi bir misyon üstlenmiş durumdadır
* Türkiye markasını güçlendirmek; devlet-millet arasındaki iletişimi daha sağlıklı bir hale getirmek, basın sektörüne kamu adına katkıda bulunmak, devletimizin kurumsal kimliği ve kurumlar arasındaki söylem birliğini tesis etmek için yola çıktık