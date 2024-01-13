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Cumhurbaşkanı Erdoğan liderliğinde güvenlik toplantısı yapılacak

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında İstanbul'da bir güvenlik toplantısı yapılacak. İletişim Başkanı Fahrettin Altun, konuya ilişkin paylaşımında bulundu.

13 Ocak 2024 Cumartesi 00:15 - Güncelleme:
Cumhurbaşkanı Erdoğan liderliğinde güvenlik toplantısı yapılacak
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İletişim Başkanı Fahrettin Altun, gelen şehit haberleri sonrasında, Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın kararıyla, bugün saat 14.30'da İstanbul'daki Dolmabahçe Çalışma Ofisinde bir güvenlik toplantısı icra edileceğini bildirdi.

Bakanlar, Genelkurmay Başkanı ve MİT Başkanı da katılacak.

İletişim Başkanı Fahrettin Altun, konuya ilişkin paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın kararıyla, 13 Ocak Cumartesi saat 14.30'da İstanbul'daki Dolmabahçe Çalışma Ofisinde bir güvenlik toplantısı icra edilecektir.

Sayın Cumhurbaşkanımızın başkanlığındaki toplantıya Dışişleri Bakanımız Sayın Hakan Fidan, İçişleri Bakanımız Sayın Ali Yerlikaya, Milli Savunma Bakanımız Sayın Yaşar Güler, Genelkurmay Başkanımız Orgeneral Sayın Metin Gürak, Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanımız Sayın İbrahim Kalın iştirak edeceklerdir."

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