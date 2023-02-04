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İletişim Başkanı Altun duyurdu: Temiz bilgi için topyekün bir seferberlik başlatıyoruz

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, dezenformasyonla mücadelede kapsamında topyekün bir seferberlik başlatılacağını duyurdu. Altun, mücadeleye ilişkin Dezenformasyon Bildirim Servisi uygulamasının tanıtım programının 7 Şubat'ta yapılacağını bildirdi.

TRT Haber4 Şubat 2023 Cumartesi 21:51 - Güncelleme:
İletişim Başkanı Altun duyurdu: Temiz bilgi için topyekün bir seferberlik başlatıyoruz
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İletişim Başkanı Fahrettin Altun, temiz bilgi için topyekün bir seferberlik başlatılacağını duyurdu. Bu kapsamda Dezenformasyon Bildirim Servisi uygulamasının tanıtım programının 7 Şubat'ta yapılacağını açıkladı.

İletişim Başkanı Fahrettin Altun, sosyal medyadan yaptığı paylaşımda dezenformasyonla mücadeleye dikkati çekti, "temiz bilgi" vurgusu yaptı.

Altun paylaşımında, "Dezenformasyonla mücadelede vatandaşlarımızın katılımını sağlayan yepyeni bir uygulamayı hayata geçiriyoruz. Temiz bilgi için topyekün seferberlik başlatıyoruz. Dezenformasyon Bildirim Servisi uygulamamızın tanıtım programına davetlisiniz" ifadesini kullandı.

Dezenformasyon Bildirim Servisi uygulamasının tanıtım programı, 7 Şubat Salı günü gerçekleşecek.

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