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İletişim Başkanı Altun: HDP, PKK'dan aldığı emirle hareket eden bir siyaset kuklasıdır

İletişim Başkanı Fahrettin Altun, sosyal medya hesabından terör örgütü PKK ve onun siyasi temsilcisi HDP'ye sert tepki gösterdi. Altun, 'Buradan avazımız çıktığı kadar gür bir sesle haykırıyoruz. HDP demek PKK demektir.' ifadelerini kullandı.

14 Şubat 2021 Pazar 21:50 - Güncelleme: 14 Şubat 2021 Pazar 21:56
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İletişim Başkanı Fahrettin Altun, sosyal medya hesabı Twitter'dan terör örgütü PKK ve onun siyasi temsilcisi HDP'ye sert tepki gösterdi.

Altun paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"Buradan avazımız çıktığı kadar gür bir sesle haykırıyoruz. HDP demek PKK demektir. HDP, PKK'dan aldığı emirle hareket eden bir siyaset kuklasıdır. Bu gerçeği bugün bir kere daha gördük. HDP'yle olan ittifakları zarar görmesin diye PKK'nın adını dahi anamayanları da gördük."

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