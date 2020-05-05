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  • İletişim Başkanı Altun, ''Makus kaderden kaçış yok'' başlıklı yazıya suç duyurusunda bulundu
Güncel

İletişim Başkanı Altun, ''Makus kaderden kaçış yok'' başlıklı yazıya suç duyurusunda bulundu

İletişim Başkanı Fahrettin Altun, “Makus kaderden kaçış yok' başlıklı yazıya ilişkin Ragıp Zarakolu ve Arti Media hakkında suç duyurusunda bulundu.

05 Mayıs 2020 Salı 17:28 - Güncelleme: 05 Mayıs 2020 Salı 17:32
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