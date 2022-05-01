İletişim Başkanı Altun: TRT, Türkiye'nin uluslararası markalarından biri

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Altun, Türkiye Radyo Televizyon Kurumunun (TRT) kuruluşunun 58'nci yıl dönümü dolayısıyla Genel Müdür Zahid Sobacı'ya kutlama mesajı gönderdi.

Kuruluş yıl dönümünü tebrik ettiği TRT'nin kamu yayıncılığının gerektirdiği sorumlulukla milli, manevi ve kültürel değerlere sahip çıkan, yayın çeşitliliği ve kalitesi ile göz dolduran öncü bir kurum olarak yoluna devam ettiğini belirten Altun, şunları kaydetti:

"Kuruluşundan bugüne Türkiye'de televizyon yayıncılığının ilklerini hayata geçirerek bir okul olma özelliğini sürdüren TRT, varlık gösterdiği alanı her geçen gün genişleterek etki gücünü de artırmaktadır. TRT radyodan televizyona, dijital platformlardan uluslararası etkinliklere kadar geniş bir yelpazede 'hem bellek hem gelecek' olma düsturuyla gerçekleştirdiği başarılı çalışmalarla milletimizi gururlandırmaktadır."

- "TRT, TÜRKİYE'NİN ULUSLARARASI MARKALARINDAN BİRİ"

TRT'nin insan odaklı yayın çizgisiyle toplumun her yaş ve her kesimi tarafından beğeniyle takip edildiğini vurgulayan Altun, mesajında şu değerlendirmelerde bulundu:

"Yayın içerikleriyle güven veren ve gönüllere hitap eden TRT, dünyanın dört bir yanındaki vatandaşlarımızla ve gönül coğrafyamızdaki kardeşlerimizle bağımızı güçlendirmenin de vasıtalarından biri konumundadır. Farklı dillerdeki uluslararası yayınlarıyla da milyarlarca insana Türkiye'nin sesini duyuran TRT'nin yedi kıtada ilgi gören yapımları da ülkemizin önemli kültürel diplomasi enstrümanları arasında yer almaktadır.

Türkiye'nin uluslararası markalarından biri haline gelen TRT'nin bundan sonra da yenilikçi, özgün ve güçlü projelere imza atmayı sürdüreceğine inanıyorum. Bu düşüncelerle, TRT yönetimine ve çalışanlarına tebriklerimi iletiyor, başarılarının devamını temenni ediyorum. Kuruluşundan bugüne TRT'ye emek veren herkese şükranlarımı sunuyor, vefat etmiş kurum mensuplarına Cenabı Allah'tan rahmet diliyor, büyük TRT ailesinin her bir ferdinin Ramazan Bayramı'nı tebrik ediyorum."