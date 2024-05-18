Altun, New York'ta düzenlenen "41. Geleneksel Türk Günü Yürüyüşü" vesilesiyle Madison Meydanı Parkı'nda gösterilen Türk-Amerikan toplumuna hitap ettiği video mesajında, "New York'ta ülkemizin kültürünü ve zenginliklerini layıkıyla yansıtan kültürel etkinlikler gerçekleştirebilmenin mutluluğunu ve haklı gururunu yaşıyoruz." diye konuştu.

Manhattan sokaklarının Türk bayraklarıyla kırmızı beyaza büründüğünü vurgulayan Altun, "Kıymetli Türk-Amerikan toplumumuzun yanı sıra KKTC ve Azerbaycan başta olmak üzere Türk dünyasından yoğun katılımın olduğu bu müstesna etkinlikte, heyecanımızı bizler sizin heyecanınızla birleştiriyor, heyecanınızı, coşkunuzu içtenlikle paylaşıyoruz." ifadelerini kullandı.

"TÜRK-AMERİKAN TOPLUMU, KÜLTÜREL İLİŞKİLERDE ÖNEMLİ BİR KÖPRÜ VAZİFESİ GÖRÜYOR"

Altun, 80 yıldır varlığını sürdüren ve her geçen gün artan etkinliğiyle ABD'nin güçlü ve dinamik bir unsuru haline gelen Türk-Amerikan toplumunun, Türkiye-ABD kültürel ilişkilerinde önemli bir köprü vazifesi gördüğüne şahitlik edildiğinin altını çizdi.

Türk-Amerikan halkına hitap eden Altun, konuşmasına şöyle devam etti:

"Siz, dünyanın bir ucunda yaşasa da kalbi Türkiye'yle atan, ülkemizin köklü geçmişini, değerlerini ve kültürel zenginliklerini çevresindeki yabancı dostlarıyla paylaşan birer temsilcimizsiniz. Görev aldığınız kurum ve kuruluşlarda, üniversitelerde, düşünce kuruluşlarında çok önemli işlere imza atıyorsunuz. Bu doğrultuda çalışmalarınızı başarı ile sürdürürken, bir yandan da milletimizin bir parçası olarak ana vatanla bağlarınızı koruduğunuzu biliyoruz. Kimliğinizi muhafaza ederek kültürümüzü o topraklarda en iyi şekilde yaşamaya ve yaşatmaya çalışıyorsunuz. Başarılarınız, gayretleriniz ve emekleriniz için her birinizi ayrı ayrı tebrik ediyorum ve sizlere şükranlarımı sunuyorum."

Altun, anavatanıyla bağlarını koparmayan Türk-Amerikan toplumunun, "Türk milletinin birer temsilcisi ve birer vatandaş diplomat" olarak görüldüğünü ifade ederek, "Yurt dışında bulunduğunuz ortamlarda Türk kültürünü, ülkemizin değerlerini ve haklı tezlerini anlatmanın yanı sıra ABD'deki sivil toplum kuruluşlarında da etkin rol almanızı ve bulunduğunuz toplumun etkili birer öğesi haline gelmenizi her zaman destekliyoruz." dedi.

"İKİ ÜLKENİN DAHA YAKIN İLİŞKİLER TESİS ETMESİ, SİZLERİN KATKILARIYLA MÜMKÜN OLACAKTIR"

Vatandaşların kendi kültürlerine, kendi değerlerine sahip çıkarak içinde yaşadıkları toplumların hayatına aktif olarak katılmalarının Türkiye'nin uyum ve entegrasyon anlayışının esasını temsil ettiğini belirten Altun, "Türkiye-ABD ilişkilerinin geleceğinde önemli bir misyona sahip olan sizlerin, dilimizden ve kültürümüzden kopmadan içinde yaşadığınız toplumun saygın birer üyesi haline gelmeniz bizleri bahtiyar kılıyor." diye konuştu.

Altun, vatandaşların katkılarıyla Türk-Amerikan toplumu arasındaki ilişkilerin belirli bir olgunluğa eriştiğini görmekten mutluluk duyduğunu belirterek, "Sahip olduğunuz ortak değerler etrafında birleştiğiniz sürece, üstesinden gelemeyeceğiniz zorluk elbette yoktur. Önümüzdeki süreçte, birlik ve beraberliğinizi muhafaza etmenizin Amerikalı dostlarımızın ülkemizi, kültürümüzü ve tarihimizi daha iyi anlamalarına katkı sağlayacağına inanıyorum." ifadelerini kullandı.

Fahrettin Altun, barış, demokrasi ve refah konusunda ortak bakış açısına sahip ve yaklaşık 70 yıldır müttefiklik ilişkisi içerisinde bulunan iki ülkenin siyasi, ekonomik ve kültürel anlamda daha yakın ilişkiler tesis etmesinin Türk-Amerikan halkının katkılarıyla mümkün olacağının altını çizdi.

"AMERİKALI MUHATAPLARIMIZIN TERÖR ÖRGÜTLERİYLE MÜCADELEMİZDE İŞBİRLİĞİ İÇİNDE HAREKET ETMESİNİ BEKLİYORUZ"

İhmal edilen her alanın çoğu zaman Türkiye ve Türk milletine yönelik "husumet besleyen yapıların" istismarına açık hale geldiğini belirten Altun, şunları söyledi:

"Türk-Amerikan ilişkilerini baltalamak için fırsat kollayan çıkar gruplarını ve faaliyetlerini, sizler de çok iyi biliyorsunuz. Tarihi ve hukuki gerekçelerle, gerçeklerle, hakikatlerle bağdaşmayan birtakım iddialarla Türkiye'yi hedef alan bu faaliyetlerin akim bırakılması çok ama çok büyük önem arz ediyor. Milletimiz hakkındaki gerçeklerin gerek Washington'daki devlet organlarında gerekse Amerikan vatandaşları nezdinde daha iyi anlaşılmasını sağlamak hepimizin görevidir. Amerikalı muhataplarımızın terör örgütleriyle mücadelemizde müttefiklik ruhuna yakışır şekilde işbirliği içinde hareket etmesini bekliyoruz. Sizlerin de bu terör örgütlerinin gerçek yüzlerini mümkün olan her platformda anlatmayı sürdüreceğinize inanıyoruz."

Altun, İslam ve Türk düşmanlığının, Batı dünyasında arttığına işaret ederek, Türk-Amerikan toplumu ve Amerikalı Müslümanların da zaman zaman saldırılara maruz kalabildiğini belirtti.

Amerikalı yetkililerden, Müslüman ve Türk toplumuna yönelik nefret eylemlerine karşı güçlü tedbirler alınması beklentisi içinde olduklarını ifade eden Altun, şunları kaydetti:

"Bizleri bir arada tutan, bizi biz yapan unsurların farklılıklarımızdan çok daha fazla olduğunu her fırsatta vurgulamamız gerekiyor. Biz birlikte hareket ettiğimiz sürece, hem Türk-Amerikan toplumunun hem de ülkelerimizin çok daha başarılı sonuçlara imza atacağına inanıyorum. 41. Türk Günü Yürüyüşü'ne yaptığı müstesna katkılar için başta Türk Amerikan Dernekleri Federasyonu olmak üzere tüm dernek ve kuruluşlarımızı kutluyor, Türk Günü Yürüyüşü'ne iştirak eden siz kıymetli misafirlerimizi en içten dileklerimle selamlıyorum."