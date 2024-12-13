İletişim Başkanı Altun: Türkiye, yapay zekâ alanında güçlü yatırımlar yapmakta

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı tarafından Rixos Tersane İstanbul'da düzenlenen Uluslararası Stratejik İletişim Zirvesi 2024'ün (Stratcom Summit 2024) etkinliğine ilişkin sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu.

Altun paylaşımında, "Bu yılki temamızı ise "İletişimde Yapay Zekâ: Eğilimler, Tuzaklar ve Dönüşüm" olarak belirledik. İletişim ve medya sektöründe yapay zekâ büyük veri analizi, kullanıcı deneyimlerinin ölçülmesi ve içerik üretimi konularında yoğun olarak devreye girmeye başladı. İnsanlık olarak yapay zekânın risklerini yönetmeli, imkânlarını keşfetmeli ve toplumsal hayatın içinde adaleti kökleştirecek şekilde hakkaniyetli bir tarzda kullanmalıyız" dedi.

"TÜRKİYE, YAPAY ZEKÂ ALANINDA GÜÇLÜ YATIRIMLAR YAPMAKTA"

"Türkiye, yapay zekâ alanında güçlü yatırımlar yapmakta, bu alanda da iddialı bir aktör olarak öne çıkmaktadır" diyen Altun, "Uluslararası yapay zekâ endekslerindeki sıralamalarda Türkiye'nin ilk 20 ülke arasında yer almasını sağlamak arzusundayız. Türkiye'nin yapay zekâ konusunda belirlediği strateji ve vizyon, bu teknolojilerin sadece ekonomik ve ticari boyutuna odaklanmamaktadır. Yapay zekâ stratejimiz, yapay zekâ kaynaklı yaşanan sosyo-ekonomik dönüşümde toplumun, kültürün ve insani değerlerin muhafazasını da temin etmeyi içeriyor. Türkiye olarak, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın küresel adalet mücadelesinden aldığımız ilhamla; vicdan, adalet ve hakikati merkezine alan küresel bir stratejik iletişim anlayışının kurumsallaşması için elimizden geleni yapmaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

"EMEĞİ GEÇEN HERKESE TEŞEKKÜR EDERİM"

"İletişimde Yapay Zekâ: Eğilimler, Tuzaklar ve Dönüşüm" temasıyla gerçekleştirilen Uluslararası Stratejik İletişim Forumu'nun küresel hakikat ve adalet mücadelesine katkı sağlamasını, insanlık için barış ve huzur getirmesini, hayırlara vesile olmasını dileyen Altun son olarak, "Forumumuzu teşrif eden Cumhurbaşkanı Yardımcımız Sayın Cevdet Yılmaz başta olmak üzere dünyanın dört bir yanından forumumuza katılan kıymetli devlet temsilcilerine, konuşmacılarımıza, katılımcılarımıza ve bu önemli zirvenin hayata geçirilmesinde emeği geçen herkese teşekkür ederim" dedi.