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İletişim Başkanı Altun: Yalan terörüyle mücadele ediyoruz

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Ankara'da 'Yeni Medya ve Dijital Terörizm Çalıştayı'nda konuştu.

10 Ağustos 2022 Çarşamba 13:16 - Güncelleme:
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Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Ankara'da "Yeni Medya ve Dijital Terörizm Çalıştayı"nda konuştu.

Altun'un konuşmalarından satır başları:

Sadece 2021 yılında Türkiye'ye 84 bin 113 siber saldırı gerçekleştiği tespit edilmiş durumda. 2022'de de bu sayı 53 bin 202 olmuş

2022 yılının ilk 6 ayında ülkemizde internet erişimi oranı yüzde 94,5 düzeyindedir. Vatandaşlarımızın yüzde 98,5'i sosyal ağ kullanıyor

Türkiye'de dijital medya haberlerine güven oranı 2021 yılına oranla yüzde 5 düşüş göstererek yüzde 36 oranında gerçekleşti. Dünya üzerinde en fazla dezenformasyona maruz kalan ülke Türkiye

Siber saldırılara karşı gerekli önlemler alınıyor

Dijital terörizme ve dezenformasyona karşı tedbir alıyoruz

Yalan haberler bir enstrümana dönüştürülüyor

Ayrıntılar geliyor...

  • Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun
  • Yeni Medya ve Dijital Terörizm Çalıştayı
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