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İletişim Başkanı Altun'dan 15 Temmuz açıklaması

İletişim Başkanı Fahrettin Altun, 15 Temmuz anma programlarının sloganını, 'Türkiye Geçilmez' olarak belirlediklerini açıkladı.

DHA19 Mart 2021 Cuma 10:55 - Güncelleme: 19 Mart 2021 Cuma 10:55
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İletişim Başkanı Altun, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Bin yıldır vatan kıldığımız bu aziz topraklar birliğimizin ve dirliğimizin teminatıdır. Şehit kanlarıyla sulanmış bu mübarek topraklar, Çanakkale'de, Dumlupınar'da, Sakarya'da, 15 Temmuz'da geçilemeyen iman dolu sinelerin otağıdır. Aziz milletimizin birliğinin, Türkiyemizin güçlenmesinin, her alanda yakaladığımız gelişmenin, çizdiğimiz gelecek vizyonunun ve dünya mazlumlarına uzanan şefkat elimizin daha da perçinlenmesi adına canlarını feda eden aziz şehitlerimizin hatıraları için bu sene 15 Temmuz Anma Programlarımızın sloganını; 'Türkiye Geçilmez' olarak belirledik" ifadesini kullandı.

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