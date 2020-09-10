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İletişim Başkanı Altun'dan Macron'a... 'Akdeniz seferine çıkan atanamayan Napolyon'

İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un, Türkiye'ye karşı tutumuna ilişkin, 'Türkiye'ye yönelik saldırıları için hangi Emmanuel Macron'u kınayalım?' şeklinde konuştu.

10 Eylül 2020 Perşembe 22:43 - Güncelleme: 10 Eylül 2020 Perşembe 22:44
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İletişim Başkanı Altun, Twitter hesabından Emmanuel Macron'un Türkiye'ye yönelik söylemlerine ilişkin paylaşımda bulundu. Altun, "Türkiye'ye yönelik saldırıları için hangi Emmanuel Macron'u kınayalım? De Gaulle taklidi yaparak, NATO'nun beyin ölümünü duyuran Macron mu? Libya'da teröristleri silahlandırıp, NATO'nun güney kanadına zarar veren Macron mu? Yoksa Akdeniz seferine çıkan 'atanamayan Napolyon' mu?" ifadelerini kullandı. 


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