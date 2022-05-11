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İletişim Başkanı Altun'dan Al Jazeera muhabirinin öldürülmesine kınama

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Al Jazeera televizyonu muhabiri Şirin Ebu Akile'nin öldürülmesi olayının etraflıca, şeffaf ve hızlı bir şekilde soruşturulması ve sorumlularının adaletin önüne çıkarılması yönünde çağrı yaptı.

AA11 Mayıs 2022 Çarşamba 21:10 - Güncelleme:
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Altun, Filistinli gazeteci Akile'nin, İsrail askerlerinin işgal altındaki Batı Şeria'daki Cenin Mülteci Kampı'na düzenlediği baskını takip ettiği sırada İsrail askerlerinin açtığı ateşle öldürülmesini kınadı.

Akile'nin öldürülmesinden derin üzüntü duyduğunu belirten, ailesine ve meslektaşlarına taziyelerini sunan Altun şunları kaydetti:

"Halka ve gerçeğe hizmet eden gazetecilerin hedef alınması hiç bir koşulda kabul edilemez. Bu olayın etraflıca, şeffaf ve hızlı bir şekilde soruşturulması ve sorumlularının adaletin önüne çıkarılması yönünde çağrı yapıyorum."

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