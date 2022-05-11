İletişim Başkanı Altun'dan Al Jazeera muhabirinin öldürülmesine kınama

Altun, Filistinli gazeteci Akile'nin, İsrail askerlerinin işgal altındaki Batı Şeria'daki Cenin Mülteci Kampı'na düzenlediği baskını takip ettiği sırada İsrail askerlerinin açtığı ateşle öldürülmesini kınadı.

Akile'nin öldürülmesinden derin üzüntü duyduğunu belirten, ailesine ve meslektaşlarına taziyelerini sunan Altun şunları kaydetti:

"Halka ve gerçeğe hizmet eden gazetecilerin hedef alınması hiç bir koşulda kabul edilemez. Bu olayın etraflıca, şeffaf ve hızlı bir şekilde soruşturulması ve sorumlularının adaletin önüne çıkarılması yönünde çağrı yapıyorum."