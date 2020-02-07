AA 07.02.2020 13:54 - Güncelleme: 07.02.2020 14:07

Altun, Twitter hesabından Suriye'de yaşanan iç savaş ve Türkiye'nin buradaki huzur ve barışa katkı sağlamak, sınırlarını korumak ve bölgede kalıcı istikrarın tesisi için yürüttüğü politika ve operasyonlara ilişkin bilgilerin yer aldığı, "Barışın Anahtarı Türkiye" başlıklı bir video yayınladı.