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İletişim Başkanı Altun'dan ‘Birlik' mesajı: Terörsüz bir Türkiye için el ele veriyoruz

İletişim Başkanı Fahrettin Altun, ‘Kardeşlikten güç alıyoruz, terörsüz bir Türkiye için el ele veriyoruz' mesajı vererek ‘Kökü bu topraklara, kalbi bu millete ait olan her bireyin kardeş olduğu bilinciyle, yeni bir döneme adım atıyoruz. Biz ayrı düşen değil, omuz omuza yürüyen bir milletiz' ifadelerini kullandı.

HABER MERKEZİ13 Mayıs 2025 Salı 18:11 - Güncelleme:
İletişim Başkanı Altun'dan ‘Birlik' mesajı: Terörsüz bir Türkiye için el ele veriyoruz
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İletişim Başkanı Fahrettin Altun sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda 'Terörsüz Türkiye' vurgusunda bulundu.

Altun, "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan tarafından ortaya konan iç cepheyi güçlendirme ihtiyacı, Sayın Devlet Bahçeli tarafından yapılan tarihi çağrı, "Terörsüz Türkiye" hedefini vazgeçilmez hale getirmiştir. Örgütün kendisini feshetmesi ve silahları bırakma kararı da her zamankinden daha fazla birliğe, beraberliğe ve kardeşliğe ihtiyaç duyduğumuz bir dönemi başlatmıştır" dedi.

"Topraklarımızda acının, gözyaşının ve ayrımcılığın değil; barışın, huzurun ve dayanışmanın hüküm sürdüğü bir Türkiye için yola çıktık" diyen Altun, "Çünkü biliyoruz ki, bu ülkenin gerçek gücü, farklılıklarımızda değil, ortak değerlerimizde saklıdır. Kökü bu topraklara, kalbi bu millete ait olan her bireyin kardeş olduğu bilinciyle, yeni bir döneme adım atıyoruz. Biz ayrı düşen değil, omuz omuza yürüyen bir milletiz" ifadelerini kullandı.

Kardeşliğin ana özne, birliğin ise vazgeçilmez yol olduğunu dile getiren Altun, "Vakit, ayrışmadan birleşme, bölünmeden büyüme vaktidir. Bu ülkenin geleceği, hepimizin ortak emeğiyle yazılacaktır. Kardeşlikten güç alıyoruz, terörsüz bir Türkiye için el ele veriyoruz" değerlendirmesinde bulundu.

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