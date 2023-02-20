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İletişim Başkanı Altun'dan dezenformasyon uyarısı: Vatandaşlarımız resmî kanalları takip etmeli

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Hatay'da meydana gelen 6,4 ve 5,8 büyüklüğündeki depremler sonrası yürütülen dezenformasyon faaliyetlerine karşı uyarıda bulundu. Altun, 'Vatandaşlarımızın ihbar, duyum, söylenti, öngörü kılıfıyla yayılan, resmî kanallar yoluyla teyit edilmemiş ve doğruluğundan emin olunmayan sosyal medya içeriklerine itibar etmemesi, doğru bilgi için resmî kanalları takip etmesi önem arz etmektedir.' dedi.

20 Şubat 2023 Pazartesi 23:34 - Güncelleme:
İletişim Başkanı Altun'dan dezenformasyon uyarısı: Vatandaşlarımız resmî kanalları takip etmeli
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Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, sosyal medya hesabından Hatay'da meydana gelen 6,4 ve 5,8 büyüklüğündeki derpemlere ilişkin asılsız ve teyitsiz bilgilere itibar edilmemesi gerektiğini bildirdi.

Altun paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

"Bölgede ardı ardına yaşadığımız iki depremden sonra malesef yeniden birtakım kasıtlı dezenformasyon faaliyeti yürütülmektedir. Bu faaliyetler afetle mücadele sürecine olumsuz etki etme amacı taşımaktadır.

Vatandaşlarımızın ihbar, duyum, söylenti, öngörü kılıfıyla yayılan, resmî kanallar yoluyla teyit edilmemiş ve doğruluğundan emin olunmayan sosyal medya içeriklerine itibar etmemesi, doğru bilgi için resmî kanalları takip etmesi önem arz etmektedir.

Asılsız ihbar ve gerçek dışı haberlerle her türlü çalışmaya engel olan ve vatandaşlarımızı panikleterek toplumu infale sürükleyen içerikler, ilgili güvenlik birimlerimizce yakından takip edilmektedir. Gerek görülen durumlarda yasal işlemler de ivedilikle başlatılacaktır."

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