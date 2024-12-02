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İletişim Başkanı Altun'dan Dijital Telif Yasası mesajı: Yürürlüğe girmesi elzemdir

'II. Haberin Telifi ve Medyada Yapay Zeka Sempozyumu'nda konuşan Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, 'Modern bir Dijital Telif Yasası'nın yürürlüğe girmesi elzemdir. Dijital Telif Yasası yürürlüğe girdiğinde, sözünü ettiğimiz emek hırsızlığının önüne geçilmesi mümkün olacaktır.' dedi.

2 Aralık 2024 Pazartesi 10:34 - Güncelleme:
İletişim Başkanı Altun'dan Dijital Telif Yasası mesajı: Yürürlüğe girmesi elzemdir
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Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, İstanbul'da Anadolu Ajansı tarafından düzenlenen "II. Haberin Telifi ve Medyada Yapay Zeka Sempozyumu"nda konuştu.

İletişim Başkanı Altun'dan satır başları şöyle;

* Bugün orijinal haber içeriklerinin izinsiz bir şekilde kolaylıkla ve hızla dolaşıma sokulabildiğini görüyoruz. Bu gidişe bir dur denmesi gerektiği açıktır.

* Modern bir Dijital Telif Yasası'nın yürürlüğe girmesi elzemdir.

* Dijital Telif Yasası yürürlüğe girdiğinde, sözünü ettiğimiz emek hırsızlığının önüne geçilmesi mümkün olacaktır.

* Biz, yapay zeka teknolojilerine ihtiyatlı bir iyimserlikle yaklaşıyoruz. Esas olan yapay zekanın hakikat namına kullanılmasıdır.

* İletişim Başkanlığı olarak profesyonel ve kaliteli gazeteciliğin sürdürülmesi, toplumun nitelikli ve doğru bilgiye erişim sağlaması amacıyla yürütülen çabaları en güçlü şekilde desteklemeyi sürdüreceğimizi bilmenizi isterim.

  • Telif Yasa
  • Dijital Emek
  • Medya

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