Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, İstanbul'da Anadolu Ajansı tarafından düzenlenen "II. Haberin Telifi ve Medyada Yapay Zeka Sempozyumu"nda konuştu.
İletişim Başkanı Altun'dan satır başları şöyle;
* Bugün orijinal haber içeriklerinin izinsiz bir şekilde kolaylıkla ve hızla dolaşıma sokulabildiğini görüyoruz. Bu gidişe bir dur denmesi gerektiği açıktır.* Modern bir Dijital Telif Yasası'nın yürürlüğe girmesi elzemdir.
* Dijital Telif Yasası yürürlüğe girdiğinde, sözünü ettiğimiz emek hırsızlığının önüne geçilmesi mümkün olacaktır.
* Biz, yapay zeka teknolojilerine ihtiyatlı bir iyimserlikle yaklaşıyoruz. Esas olan yapay zekanın hakikat namına kullanılmasıdır.
* İletişim Başkanlığı olarak profesyonel ve kaliteli gazeteciliğin sürdürülmesi, toplumun nitelikli ve doğru bilgiye erişim sağlaması amacıyla yürütülen çabaları en güçlü şekilde desteklemeyi sürdüreceğimizi bilmenizi isterim.