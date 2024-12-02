Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, İstanbul'da Anadolu Ajansı tarafından düzenlenen "II. Haberin Telifi ve Medyada Yapay Zeka Sempozyumu"nda konuştu.

İletişim Başkanı Altun'dan satır başları şöyle;

* Bugün orijinal haber içeriklerinin izinsiz bir şekilde kolaylıkla ve hızla dolaşıma sokulabildiğini görüyoruz. Bu gidişe bir dur denmesi gerektiği açıktır.

* Modern bir Dijital Telif Yasası'nın yürürlüğe girmesi elzemdir.

* Dijital Telif Yasası yürürlüğe girdiğinde, sözünü ettiğimiz emek hırsızlığının önüne geçilmesi mümkün olacaktır.

* Biz, yapay zeka teknolojilerine ihtiyatlı bir iyimserlikle yaklaşıyoruz. Esas olan yapay zekanın hakikat namına kullanılmasıdır.

* İletişim Başkanlığı olarak profesyonel ve kaliteli gazeteciliğin sürdürülmesi, toplumun nitelikli ve doğru bilgiye erişim sağlaması amacıyla yürütülen çabaları en güçlü şekilde desteklemeyi sürdüreceğimizi bilmenizi isterim.