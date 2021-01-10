İletişim Başkanı Altun'dan Kılıçdaroğlu'na tepki: Acziyetin göstergesidir

Altun, Twitter'dan yaptığı açıklamada, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan ve Türk milletinden "derhal özür dilemesi gerektiğini" belirtti.
"Sayın Cumhurbaşkanımıza 'sözde cumhurbaşkanı' demek, her şeyden önce milli iradeye yapılmış bir saygısızlıktır." değerlendirmesinde bulunan Altun, yalan, iftira ve hakaretin siyasetin değil, siyasetsizliğin ve acziyetin göstergesi olduğunu kaydetti.
Kemal Kılıçdaroğlu Sayın Cumhurbaşkanımızdan ve milletimizden derhal özür dilemelidir.Sayın Cumhurbaşkanımıza "sözde Cumhurbaşkanı" demek her şeyden önce milli iradeye yapılmış bir saygısızlıktır.Yalan, iftira ve hakaret siyasetin değil siyasetsizliğin ve acziyetin göstergesidir.— Fahrettin Altun (@fahrettinaltun) January 10, 2021