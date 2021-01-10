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İletişim Başkanı Altun'dan Kılıçdaroğlu'na tepki: Acziyetin göstergesidir

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, 'Sayın Cumhurbaşkanımıza 'sözde cumhurbaşkanı' demek, her şeyden önce milli iradeye yapılmış bir saygısızlıktır.' dedi.

AA10 Ocak 2021 Pazar 19:48 - Güncelleme: 10 Ocak 2021 Pazar 19:48
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Altun, Twitter'dan yaptığı açıklamada, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan ve Türk milletinden "derhal özür dilemesi gerektiğini" belirtti.

"Sayın Cumhurbaşkanımıza 'sözde cumhurbaşkanı' demek, her şeyden önce milli iradeye yapılmış bir saygısızlıktır." değerlendirmesinde bulunan Altun, yalan, iftira ve hakaretin siyasetin değil, siyasetsizliğin ve acziyetin göstergesi olduğunu kaydetti.

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