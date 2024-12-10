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İletişim Başkanı Altun'dan Suriye mesajı: Krize çözüm aramaktan hiçbir zaman vazgeçmedik

Ankara'da 'Kriz İletişimi Çalıştayı'nda konuşan Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, 'Türkiye'nin dezenformasyonla mücadelesi örnek gösteriliyor. Suriye'de kanı durdurmaya çalıştık. Suriye krizine çözüm aramaktan hiçbir zaman vazgeçmedik' dedi.

10 Aralık 2024 Salı 09:54 - Güncelleme:
İletişim Başkanı Altun'dan Suriye mesajı: Krize çözüm aramaktan hiçbir zaman vazgeçmedik
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Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Ankara'da "Kriz İletişimi Çalıştayı"nda açıklamalarda bulundu.

İletişim Başkanı Altun'un açıklamalarından satır başları;

* Türkiye'nin dezenformasyonla mücadelesi örnek gösteriliyor.

* Suriye, son 13 yılda modern tarihin gördüğü en büyük insani krizlerden birine şahitlik etti.

* Suriye'de kanı durdurmaya çalıştık. Suriye krizine çözüm aramaktan hiçbir zaman vazgeçmedik.

* Suriyeli kardeşlerimizin yaşadıkları mezalime hep insani boyutta baktık. Onlara sırtımızı dönmedik.

* Türkiye'de kaos ve istikrarsızlık yaratmak isteyen Türkiye'ye karşı yıpratma savaşı sürdüren unsurlar Suriye'yi işlevsel bir kaynak olarak gördüler ve sömürdüler.

* Türkiye, Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde Suriye krizine çözüm aramaktan hiçbir zaman vazgeçmedi. Suriye'de akan kanı durdurmaya çalıştık. Bütün bunların yanında terör örgütleriyle tek başımıza mücadele ettik.

* Elbette Suriyeli sığınmacı kardeşlerimizin onurlu, güvenli, gönüllü ve düzenli şekilde vatanlarına geri dönüşlerini temin etmek amacıyla da elbette hükümetimiz gerekli adımları atacaktır.

* Suriyeli kardeşlerimizin yaşadıkları mezalime dünyanın vicdanı olarak hep insani boyutta baktık. Dolayısıyla onlara sırtımızı dönemezdik dönmedik de.

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