Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Ankara'da "Kriz İletişimi Çalıştayı"nda açıklamalarda bulundu.

İletişim Başkanı Altun'un açıklamalarından satır başları;

* Türkiye'nin dezenformasyonla mücadelesi örnek gösteriliyor.

* Suriye, son 13 yılda modern tarihin gördüğü en büyük insani krizlerden birine şahitlik etti.

* Suriye'de kanı durdurmaya çalıştık. Suriye krizine çözüm aramaktan hiçbir zaman vazgeçmedik.

* Suriyeli kardeşlerimizin yaşadıkları mezalime hep insani boyutta baktık. Onlara sırtımızı dönmedik.

* Türkiye'de kaos ve istikrarsızlık yaratmak isteyen Türkiye'ye karşı yıpratma savaşı sürdüren unsurlar Suriye'yi işlevsel bir kaynak olarak gördüler ve sömürdüler.

* Türkiye, Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde Suriye krizine çözüm aramaktan hiçbir zaman vazgeçmedi. Suriye'de akan kanı durdurmaya çalıştık. Bütün bunların yanında terör örgütleriyle tek başımıza mücadele ettik.

* Elbette Suriyeli sığınmacı kardeşlerimizin onurlu, güvenli, gönüllü ve düzenli şekilde vatanlarına geri dönüşlerini temin etmek amacıyla da elbette hükümetimiz gerekli adımları atacaktır.

* Suriyeli kardeşlerimizin yaşadıkları mezalime dünyanın vicdanı olarak hep insani boyutta baktık. Dolayısıyla onlara sırtımızı dönemezdik dönmedik de.