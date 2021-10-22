İletişim Başkanı Altun'dan ''Yalan endüstrisi'' açıklaması

22 Ekim 2021 Cuma 10:43 - Güncelleme: 22 Ekim 2021 Cuma 10:43

İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Türk Konseyi Medya Forumu'nda konuştu. Kardeşlik bağlarını güçlenmesine değinen Altun, "Sizlere ülkemize değil, evinize hoş geldiniz diyorum. Bu vesileyle Medya Forumu'nun kardeşlik bağlarımızı güçlendirmesini; ülkelerimiz, bölgemiz ve tüm dünya için hayırlı olmasını diliyorum" şeklinde konuştu.

2019'da kurulan ve Türkiye ev sahipliği yaptığı foruma, Türk dünyasından 500'ün üzerinde misafir İstanbul'da ağırlandı.



Ermenistan işgalindeki Karabağ zaferine değinen Fahrettin Altun, "Bundan bir yıl önce Azerbaycanlı kardeşlerimizle omuz omuza mücadele verme şerefine nail olduk. 44 gün boyunca, Azerbaycan'ın haklı davasının dünyaya anlatılmasına katkı sunarken, diğer yandan hep birlikte dezenformasyonla mücadele ettik" dedi

"KARŞIMIZDA BİR YALAN ENDÜSTRİSİ VAR"

Ulusal güvenlik stratejilerine değinerek açıklamasını sürdüren Fahrettin Altun, "Karşımızda, toplumları sömürüye açık hale getirmeye çalışan bir yalan endüstrisi bulunuyor. Yalan endüstrisiyle, dezenformasyonla mücadeleyi, ulusal güvenlik stratejimizin bir parçası olarak görüyor ve tüm adımlarımızı bu perspektifle atıyoruz" şeklinde konuşmasına devam etti.



"DÜNYA BEŞTEN BÜYÜKTÜR"



İletişim Başkanı Fahrettin Altun: Cumhurbaşkanımızın "Dünya beşten büyüktür" ve "Daha adil bir dünya mümkün" çağrılarında vücut bulan uluslararası vizyonunu, tüm boyutlarıyla, iletişim alanına yansıtmayı, en önemli vazifemiz olarak görüyoruz.



ORTAK PROJELERE YAPILMALI

Altun Türk medyasının işbirliği içinde ve tecrübe paylaşımı konusuna değinerek, "TRT ve Anadolu Ajansı başta olmak üzere, Türk medyasının bütün güçlü kurum ve kuruluşları, karşılıklı işbirliklerine, tecrübe paylaşımına ve toplumlarımızın birbirini daha yakından tanımasını sağlayacak ortak projelere açıktır." dedi.



"DUR DURAK BİLMEDEN ÇALIŞACAĞIZ"

İletişim Başkanlığımız bünyesinde faaliyet gösteren bizler, ben ve arkadaşlarım Cumhurbaşkanımızın öncülüğünde büyük ve güçlü Türkiye ideali için mücadele etmeye, Türk dünyasının birliği, dirliği için dur durak bilmeden çalışmaya devam edeceğiz"

